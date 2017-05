Fasáda, ktorá stiera hranicu medzi interiérom a exteriérom

Panoramatický fasádny systém Schüco FWS 35 PD si vyslúžil zlaté ocenenie 2017 iF Gold Award. Toto prestížne ocenenie za dizajn je pravidelne udeľované už od roku 1953. Hodnotiteľskú 58-člennú komisiu zaujal panoramatický dizajn fasády Schüco FWS 35 PD (Panorama Design) s profilom šírky len 35 mm ktorý je subtílny a elegantný a aj čo sa týka tepelnej izolácie a bezpečnosti. Stĺpikovo – priečnikový fasádny systém vytvára štíhly a čistý dizajn fasád. Konštrukcia pozostáva z staticky nosných profilov z hliníka pohľadovej šírky len 35 mm, čím maximálne podporuje transparentnosť a prináša panoramatické výhľady. A to nielen pri inštalácii veľkých plochých plôch, ale aj u rohových spojov. Schüco vyvinulo riešenie s možnosťou eliminácie vertikálnych stĺpikových profilov. Systém je navyše výborne riešený z hľadiska požiadaviek na vetranie, odvod vody i bezpečnosť. Bol testovaný na odolnosť proti vlámaniu do triedy RC 3. Vysoko tepelne izolovaný variant systému s označením – „SI“ disponuje certifikátom Passive House Institute, ktorý sídli v nemeckom Darmstadte. Ide o špičku v transparentných fasádnych systémoch pre stavby s veľmi nízkymi stratami tepla cez fasádu.