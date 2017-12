Nemecká spoločnosť Schüco

predstavila nový systém ochranného zábradlia proti vypadnutiu, ktorý je kompatibilný s celým sortimentom okenných profilov z PVC tejto značky. Výhodou je inštalácia priamo do okenného profilu, nie do ostenia, čím sa predchádza problémom s narušením tepelnej izolácie plášťa objektu, najmä pri domoch v pasívnom štandarde. Okno so zábradlím navyše vytvára jednotný estetický celok. Výrobca má v ponuke dve verzie zábradlia: sklené a tyčové. Obe verzie zábradlia – sklené i tyčové – sú kompatibilné so 7-komorovým tepelne izolovaným systémom Schüco LivIng, ktorý možno konštruovať tak s dorazovým, tak sa stredovým tesnením.

1. Ochranné zábradlie Schüco namontované na okennom profile – perfektná kombinácia estetiky a bezpečnosti.

2. Fixácia zábradlia pomocou falcovej lišty.

3. Fixácia zábradlia s profilovou hmoždinkou.