Nový kondenzačný kotol Logamax plus GB192i

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Buderus, predstavuje nový rad plynových kondenzačných kotlov určených na vykurovanie a ohrev teplej vody. Luxusný moderný dizajn, prvotriedne materiály, kvalitné spracovanie – to všetko je ukryté pod elegantným krytom kotla. Sklenená plocha je vyrobená z tvrdeného titánového skla s vysokou odolnosťou. Exkluzívne pôsobia kompaktné kondenzačné centrály Logamax plus GB192iT o výkonoch 15 a 25 kW s integrovaným zásobníkom teplej vody o objeme 150 a 210 l. Na obrázku je stacionárna kondenzačná centrála Logamax plus GB192iT s integrovaným zásobníkom vody, ktorá zaberá len 0,5 m2 podlahovej plochy.

Tento modelový rad je aj vo vyhotovení závesných kondenzačných kotlov radu Titanium – Logamax plus GB192i (dodávané v 5 výkonových variantoch – 15, 25, 30, 35 a 50 kW). Inovatívna konštrukcia umožňuje servisným technikom nielen omnoho lepší prístup k jednotlivým prvkom, ale takisto aj maximálnu kompatibilitu pripojenia so staršími typmi kotlov pre jednoduchú výmenu zastaraného výrobku. Každý detail rozmiestnenia jednotlivých dielov je dôkladne premyslený tak, aby umožňoval rýchlu orientáciu, montáž aj údržbu v čo najkratšom čase.

