Plotové systémy a oporné múriky

Spoločnosť CITYSTONEDESIGN je skupina producentov, ktorá spĺňa mimoriadne nároky na kvalitu, estetiku a harmóniu.

O nás

V našom odvetví sme odborníkmi už viac ako dve desaťročia. Táto tradícia tvorí pevné základy pre váš dizajn. Výroba, výber a predaj surovín podlieha prísnym výberovým kritériám a náročnej kontrole akosti. Vo výrobnom procese dohliadame na plnenie regionálnych a európskych noriem. Bližšie informácie ako i predajnú sieť nájdete na našej internetovej stránke www.citystonedesign.sk.

Výber oplotenia

Oplotenie zohráva pri realizácii rovnako dôležitú úlohu ako strecha či fasáda domu, pretože je to pohľadový prvok, ktorý ohraničuje pozemok od okolitého priestoru. Pekne zrealizovaný plot harmonizuje so zeleňou v záhrade a pri pohľade z ulice by mal dopĺňať stavbu rodinného domu či už farebne alebo povrchovou úpravou. Pri jeho výbere by sa preto malo postupovať s citom, aby vo finále spĺňal ochrannú a zároveň estetickú funkciu.

Konečný výber plotu je priamo závislý od štýlu stavby. Moderný rodinný dom bez strechy vynikne pri jednoduchom, nenápadnom plote. Ideálna výška plotu je od 150 – 180 cm, pri otvorenej predzáhradke 120 cm. Z tohto hľadiska sú mimoriadne variabilné plotové systémy Casser a Duvar Light. Existuje viacero spôsobov realizácie:

a. Plotová stena priebežná – plný plot bez stĺpikov, ktorý sa navrhuje ako konzola votknutá do základu.

b. Plotová stena so stĺpikmi – plný plot prerušovaný stĺpikmi, ktoré sú navrhnuté v určitom rozostupe.

c. Stĺpiky s plotovou výplňou – stĺpiky sú v pravidelných rozostupoch vsadené do plného priebežného múru a doplnené okrasnými, napr. kovanými plotovými výplňami.

Oporné múriky

Ploty dnes už zďaleka neslúžia iba ako ohraničujúci bariérový prvok, ale sú využiteľné aj ako oporné alebo okrasné múriky, ktoré môžu esteticky vyriešiť rôzne prevýšenia v záhrade, ohraničenie terás, vyvýšených záhonov a pod. Na tento účel je vhodný najmä plotový systém Arcadia, jeho prvky umožňujú aj vytváranie rôznych oblúkov.

www.citystonedesign.sk