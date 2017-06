Prvé okno do plochej strechy so zaobleným zasklením

Líder v oblasti strešných okien, spoločnosť VELUX, vytvoril atraktívne a inovatívne riešenie okna pre ploché strechy. Toto nové, minimalistické okno do plochých striech je výbornou možnosťou pre majiteľov novostavieb, alebo pre tých, ktorí renovujú plochú strechu a vyžadujú od nej viac, ako len jej primárnu funkciu. Inovované zasklenie kombinuje elegantný dizajn s intenzívnejším presvetlením. Inovatívny zaoblený dizajn umožňuje dažďovým kvapkám stiecť zo skla aj napriek 0° sklonu strechy.

Po prvýkrát, zaoblenie okna jemne sleduje štruktúru a estetickú stránku plochej strechy až do takej miery, že dopĺňa jej moderný a harmonický vzhľad.

„Vďaka tomuto zaoblenému zaskleniu sme opätovne pozdvihli kategóriu okien do plochých striech. Jeho minimalistický dizajn pozitívne dopĺňa estetickú stránku plochej strechy, pričom kombinuje elegantný vzhľad s maximálnou funkčnosťou,“ hovorí generálna manažérka spoločnosti VELUX SLOVENSKO, Dagmar Plevačová.

Nulový sklon strechy

Novinku umocňuje fakt, že okno so zaobleným zasklením je určené pre úplne ploché strechy. V minulosti sa vyžadoval buď minimálny sklon strechy pre inštaláciu zdroja denného svetla zhora alebo okno zakončené kupolou. Novinku možno inštalovať do striech so sklonom 0° až 15°. Na jednej strane sa takto otvárajú nové dizajnové možnosti architektom a na druhej strane táto inovácia reprezentuje postup v oblasti výroby stavebných materiálov.

Tvrdené sklo chráni okno aj pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ako sú krúpy a mrznúci dážď. Zabezpečuje trvácnosť produktu.