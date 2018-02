Rodinný dom VELUX už desiaty raz!

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX obohatenáo jubilejnú kategóriu

Súťaž Rodinný dom VELUX organizuje firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tento rok sa koná jej jubilejný desiaty ročník.

Prihlásení študenti majú za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

Sprievodnou aktivitou 10. ročníka súťaže je opäť možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne.

Odovzdaniu projektov podlieha registrácia študentov, ktorá trvá až do 2. marca 2018. Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl získať sponzorský dar v hodnote 300 eur za najviac odovzdaných projektov.

Jubilejná kategória – Návrh interiéru

Výnimočnosťou desiateho ročníka súťaže je aj nová kategória – Návrh interiéru. Študenti sa môžu zapojiť do obidvoch kategórií (Rodinný dom, Návrh interiéru), ale aj samostatne do jubilejnej kategórie. V obidvoch kategóriách bude porota hodnotiť využitie výrobkov VELUX. Výherca jubilejnej ceny za interiér získa v celoslovenskom kole 300 eur.

Priebeh súťaže bez zmien

Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 9. ročníka. Do polovice mája 2018 budú na školách interné školské kolá. Z nich môžu v rámci kategórie Rodinný dom postúpiť do druhého (celoslovenského kola) maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich do celoštátneho kola. Počet projektov v kategórii Návrh interiéru, postupujúcich do finále, nie je obmedzený.

Do celoslovenského kola súťaže postúpilo počas deviateho ročníka 59 projektov.

Súťažné práce v celoslovenskom kole vyhodnotí odborná porota a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom a o prvom mieste v kategórii Návrh interiéru. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie. Výhercovia a postupujúci do celoslovenského kola v kategórii Rodinný dom získajú peňažné odmeny resp. vecné ceny.

Podobne ako počas deviateho ročníka aj tentoraz budú mať školy možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne. Témou workshopu bude opäť denné svetlo v budovách a študenti si budú môcť pozrieť ukážku montáže strešného okna do strešného plášťa.

Registrácia účastníkov je do 2. marca 2018 ● Súťažné návrhy treba odovzdať do 18. mája 2018 ● Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude 19. júna 2018.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX (www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom) a na facebookovej stránke Rodinný dom VELUX.

Snímky: Martin Matula