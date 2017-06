Rolety za akciové ceny

S blížiacim sa letom, sa čoraz viac ľudí ktorí majú zobytnené podkrovia zaujíma o to akodomácnosť ochrániť pred prehrievaním. Najprirodzenejším spôsobom je inštalácia vonkajšieho tienenia na strešné okno. Spoločnosť VELUX sa rozhodla pomôcť zákazníkom, ktorí zvažujú túto investíciu pri kúpe strešných okien.

Kúpa diaľkovo ovládanej vonkajšej rolety typu SML a SSL sa do 30. júna 2017 oplatí viac, ako predtým! Nebudete musieť používať klimatizácie po celý deň a noc a od spoločnosti VELUX získate späť 50 € za každú zakúpenú diaľkovo ovládanú vonkajšiu roletu SML a SSL Stačí, ak si zákazníci zakúpia do konca júna 2017 spomínaný typ diaľkovo ovládanej vonkajšej rolety a doklad o jej kúpe zaregistrujú na špeciálne vytvorenej webovej podstránke spoločnosti VELUX. Akciu si môžu uplatniť do 15. júla 2017.

