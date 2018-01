Snehová nádielka vás neprekvapí

K zimným mesiacom snehová nádielka patrí. Tá sa niekedy znáša pozvoľna, inokedy nás prekvapí veľmi rýchlo. Ale ani celonočné výdatné sneženie nemusí byť problémom, ak máte po ruke šikovného pomocníka. Vyberte si, možností odpratávania snehu je niekoľko.

Dobre pripravených Vás nezaskočí čerstvý prašan ani hlboké záveje. Na fotografii snehová fréza Toro PowerMax 826 OEV



Pustite naň frézu

S využitím snehovej frézy strávite odpratávaním snehu podľa testu až 20x menej času ako s lopatou v ruke. Široká ponuka snehových fréz na trhu zahŕňa skromné ​​modely pre upratovanie tesného okolia vstupu do domu, výkonné stroje pre odpratávanie ciest aj tie profesionálne do horských podmienok. Dobre teda pred kúpou snehovej frézy zvážte, kde a ako často ju budete využívať. Podľa toho sa líši vybavenie, funkcia a použité materiály.

Ide Vám predovšetkým o upratovanie priestoru pred vstupom do domu alebo do garáže? Vyberte si snehovú frézu s tichým elektromotorom. Bude Vám potom postačovať len dosah elektrickej zásuvky. Takáto fréza má nízku hmotnosť a malé rozmery, vďaka ktorým sa skvele ovláda. Rovnako tak nezaberie miesto ani pri uskladnení. Sneh odhadzuje do vzdialenosti niekoľkých metrov a za sebou necháva čistý povrch. Vpred sa pohybuje sama otáčaním gumeného snehového „šneka“.

Odhod snehu z prístupovej cesty hladko zaistí jednostupňová benzínová snehová fréza Toro Quick Clear CCR 6053 R

Na odstránenie snehu z povrchu chodníka alebo dvora poslúži lepšie fréza benzínová. Pokiaľ je sneh čerstvý a pohybujete sa na pevnom povrchu, postačí model s jednostupňovým odhodom snehu. So sprevádzkovaním stroja zvyčajne pomôže elektrický štartér a potom sa môžete pustiť do akcie. Lepšie povedané, do akcie sa môže pustiť fréza, ktorá je vpred poháňaná otáčaním závitovky a súčasne vyhadzuje až 900 kg snehu za minútu otočným tunelom do vzdialenosti niekoľkých metrov.

Možno budete ale frézu používať na už mokrý alebo premrznutý sneh, na nespevnených plochách záhrad, rozľahlých plochách parkovísk alebo dokonca v náročných horských podmienkach. Potom je tu pre vás ponuka fréz s dvojstupňovým systémom odhodu. Ich pílovitý „šnek“ odrezáva a vháňa snehovú hmotu do lopatiek kolesa ventilácie odhodového tunela. Medzi takými robustnými a odolnými strojmi nájdete aj plne profesionálne modely pre permanentné nasadenie v zimnej sezóne.

Aj robustné záveje spoľahlivo zdoláte s dvojstupňovou benzínovou frézou Ariens Compact 24 E

Odfúknite ho silou víchrice

Nechcete ťahať frézu z garáže kvôli troche prašanu? Siahnite po ľahkom a praktickom AKU fukári, ktorý sa na rozfúkanie snehu z dlažby môže hodiť. Akumulačné technológie sú tiché, ekologické a úsporné. AKU stroje vyžadujú len minimálnu údržbu a pohybovať sa s nimi môžete samozrejme bez obmedzenia káblom od zásuvky. Výkonný AKU fukár, ktorý dosahuje rýchlosť vzduchu až 150 km / h, poteší moderným dizajnom a ergonomicky tvarovaným madlom. Výkon je možné regulovať v značnom rozsahu, prevádzková doba na základe toho dosahuje až 60 minút. Okrem fukára nájdete v ponuke Mountfieldu ďalšie 4 AKU stroje, pre ktoré stačí jediná batéria s nabíjačkou.

AKU fukár je skrotenou víchricou vo Vašich službách.

A cesta za snehovými radovánkami je voľná!

Hrablo na sneh

Trochu pohybu na zahriatie

Možno na upratovanie niekoľkých metrov prístupovej cesty zvolíte hrablo alebo lopatu. Naozaj ľahké hrablo má pracovnú časť z odolného plastu a šírku záberu 53 cm. Odpratávanie snehu s ním pôjde ľahko a rýchlo. Väčšie množstvo snehu (alebo hliny) premiestnite aj pomocou lopaty. Najlepšie s hranatou hlavou z kvalitnej ocele a ergonomickou násadou, ktorá dobre padne do ruky.