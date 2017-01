Stolárstvo „u Kunaja“ úspešne expanduje

S výrobkami od spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. Drevené eurookná a dvere – Kunaj – sa môžete stretnúť v celej Slovenskej republike. Ide o tretiu generácia stolárov v tejto rodinnej firme ktorá je od roku 2002 na slovenskom „oknárskom“ trhu. Vyrábajú kvalitné a cenovo dostupné – eurookná – drevohliníkové okná – interiérové dvere – vchodové drevené dvere – protipožiarne dvere, ale aj zimné záhrady či veľké presklenia terás a balkónov.

Zaručená kvalita „dreveného“ okna

Moderné drevo okná sa vyrábajú zo štvorlamelových eurohranolov. Ich opracovanie sa deje na najmodernejších CNC strojoch a konštrukčné riešenia od technikov spoločnosti vo výrobe poskytnú splnenie všetkých požadovaných vlastností. Okná môžu byť otváravé vpravo, vľavo, otváravo sklopné či len so štrbinovým vetraním. Aj rozmery môžu byť rôzne a sú limitované len váhou izolačných trojskiel. Tepelnotechnické vlastnosti dreva sú výborné. Najväčšie úniky tepla sú však vždy cez sklá okien. Bežný štandard zasklievania okien od tohto výrobcu je izolačné trojsklo, ktoré je v krídle okna hlbšie zapustené. V izolačnom skle sú použité plastové či antikorové distančné rámiky, ktoré eliminujú tepelné mosty po obvode skla. V spojoch rámu a krídla sú kvalitné dorazové tesnenia a aj kvalitné okovanie Siegenia AUBI je synonymom kvality. Preto nie je miesto na obavy pred kondenzáciou vlhkosti na sklách z interiéru alebo stratami tepla netesniacim krídlom okna.

Úniku tepla cez plochu skla zabraňuje zároveň aj inertný plyn (najčastejšie argón), ktorým je naplnený priestor medzi izolačnými sklami. Izolačná schopnosť trojskla, v ktorom sú správne nainštalované odrazové pokovené (neviditeľné) fólie, zabráni úniku tepla z vyhriatej miestnosti a v lete udržuje chlad. Použité sklá rozhodujú aj o znížení hluku, ktorý prichádza z vonkajšieho prostredia (ulica). Existujú napríklad aj protihlukové fólie, ktoré sa odporúčajú pre rušné miesta veľkomiest.

Najrozšírenejšie okná sa v spoločnosti Kunaj dnes vyrábajú z nasledovných profilov:

● Drevený profil D 78/96 je profil určený pre okná do nízkoenergetických budov, má veľmi zaujímavé dizajnové vyhotovenie, kde je rám s krídlom v jednej rovine so skrytým kovaním. Okno má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, stavebná hĺbka rámu resp. hrúbka okna je 96 mm a hrúbka krídla je 78 mm, do profilu osádzame trojsklo.

● Drevený profil D 92 je profil, ktorý je určený do nízkoenergetických alebo pasívnych budov. Je to masívny profil (vďaka svojej stavebnej hrúbke má 92 mm), ktorý sa použije v ráme aj v krídle okna. Má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti a umožňuje vyrobiť okná aj veľkých rozmerov zasklenia.

● Profil D 92/110 je náš najhrubší profil, ktorý je určený do nízkoenergetických alebo pasívnych budov, kde je zaujímavo riešené dizajnové vyhotovenie – rám je s krídlom v jednej rovine, so skrytým kovaním – pántmi. Stavebná hĺbka resp. hrúbka rámu je 114 mm a hrúbka krídla je 92 mm. Okná tohto technického riešenia dosahujú hodnoty UW = 0,8 W/m2.K. Izolačné trojsklo má skladbu 4-18-4-18-4. Útlm hluku vieme dosiahnuť s použitím špeciálneho skla v rozmedzí 43 – 45 dB. Pomocou kovania Siegenia AUBI sa dá dosiahnuť stupeň bezpečnosti RC2, ale aj RC2N.

Drevohliníkové okná – „riešenia“ pre tretie tisícročie

Spomínanú potrebu údržby riešia najnovšie trendy exteriérovej povrchovej úpravy okien. Princíp spočíva v tom, že na kompletne vyrobené a nalakované okno sa zo strany exteriéru pripevní špeciálny hliníkový „klip“, ktorý chráni drevo proti účinkom slnka, dažďa či krupobitia. Okná sa taktiež vyrábajú z eurohranolov čím je zabezpečená ich statická tuhosť.

Drevohliníkový profil DH 92/108 je masívny profil určený do nízkoenergetických alebo pasívnych budov s veľmi zaujímavým dizajnovým vyhotovením, kde rám okna s krídlom je v jednej rovine a zároveň so skrytými pántmi. Okno je osadené trojskom a zaručuje špičkovú tepelnú izoláciu a maximálnu energetickú efektivitu. Spoločnosť Kunaj má v ponuke 4 modely hliníka, a to v prevedení soft line, integral, linear a clasic.

Najvyššiu kvalitu okien z pohľadu energetiky predstavujú drevohliníkové okná radu Gemini Passiv. Profil Gemini Passiv je určený tam, kde je potrebné znížiť tepelné straty na minimum. Špeciálna izolačná medzivrstva pod hliníkovým klipom a drevom vytvára bariéru, ktorá zvýši úspory energie na 90 % v porovnaní s bežnými modernými stavbami. Profil spája drevo a hliníkový predsadený kryt s izolačnou bariérou. Zaručuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a energetickú efektivitu. Do profilu tohto typu okna osádzajú iba trojsklo s koeficientom prestupu tepla Ug = 0.50 W/(m2K). Je to profil, na ktorý sa napája predsadený hliníkový kryt klasik. Celkové tepelnotechnické vlastnosti dosahuje toto okno v nasledovných parametroch –UW= 0,79 W/m2K, útlm hluku sa dá dosiahnuť 45 dB, stupeň bezpečnosti RC2, ale aj RC2N.

Aj veľké presklenia fasád sú riešiteľné

Dnešné trendy vysokých požiadaviek na presvetlenie obytných priestorov si vyžadujú aj veľkorysé riešenia „balkónových“ dverí. Týmto riešením je tzv. HS portál. V princípe ide o široké dvere, kde posuvné kovanie so zdvihom odsúvacieho krídla portálu umožňuje dokonalú techniku otvárania. Riešenie HS portálu ponúka bezpečné, komfortné a pritom ľahko ovládateľné široké dvere bez vynaloženia veľkého úsilia i pri väčšej hmotnosti krídla. Bezbariérový prah s tepelnou izoláciou vysoko prekračuje svojimi parametrami hodnoty požadované smernicou pre úspory energie. Kľučkou ovládané štrbinové vetranie zaručuje optimálnu výmenu vzduchu, je súčasťou štandardnej zostavy kovania. Odolnosť voči vlámaniu je modulová až po triedu bezpečnosti RC2.

www.kunaj.sk