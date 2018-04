Tri praktické tipy na vykurovanie rodinného domu alebo bytu

Ako šikovne vyriešiť kúrenie v novostavbe, pri renovácii, v rodinnom dome či malom byte? ZNAČKA PROTHERM VÁM PRINÁŠA TRI TIPY.

1. Dva v jednom: Teplo aj teplá voda

Čo poradiť rodinám, ktoré žijú vo veľkom dome s dvoma kúpeľňami? Alebo obyvateľom bytu, ktorí majú radi dostatok teplej vody na kúpanie, sprchovanie, aj v kuchyni? Tajomstvom úspechu je závesný kondenzačný kotol Tiger Condens, ktorý umožňuje čerpať teplú vodu z viacerých miest naraz, a to bez straty komfortu. Kotol dokáže zabezpečiť vykurovanie i prípravu teplej vody nielen byte, v klasickom rodinnom dome, ale aj vo viacgeneračných domoch, dvojdomoch či dvoch bytových jednotkách naraz. Veľké množstvo teplej vody pripravuje vďaka kombinácii dodávky vody prietokovým spôsobom a zo vstavaného zásobníka. Opätovne nahriať zásobník dokáže v rekordne krátkom čase vďaka patentovanej technológii ISODYN2.

2. Keď zavážia praktické rozmery

V klasických rodinných domoch a v bytoch sa osvedčili najmä závesné kondenzačné kotly, ktoré nezaberú veľa miesta. Dajú sa šikovne ukryť za dvere, do výklenku v kúpeľni či na chodbe. Jedným z takýchto šikovných zariadení je závesný kondenzačný kotol Panther Condens. So svojím vysokým stupňom využitia až 109 % a osvedčenou technológiou nerezového kondenzačného výmenníka sa kotly zaraďujú k najefektívnejším produktom na trhu. Sú veľmi flexibilné pri voľbe umiestnenia vďaka malým rozmerom. Na výmenu starého nekondenzačného kotla za nový i pri výbere vykurovania do novostavby sú vhodné aj ďalšie závesné kotly praktických rozmerov. Zariadenia Gepard Condens prinášajú vysokú triedu energetickej účinnosti „A“ pre kúrenie i prípravu teplej vody. Okamžite dodajú teplú vodu či už prietokovým spôsobom alebo s pomocou externého zásobníka (v závislosti od verzie kotla). Srdcom týchto kotlov je výmenník tepla z odolnej hliníkovej zliatiny, inšpirovaný automobilovým priemyslom, a tiež hydraulický blok novej generácie. Kotly zároveň ponúkajú takú úroveň bezpečnosti, ktorá je absolútne bezkonkurenčná.

3. Ako ušetriť? Napríklad so smartfónom

Najmodernejšie kondenzačné kotly v praxi prinášajú nemalé úspory. Ak napríklad v domácnosti vymeníte kotol starý 20 rokov – za nový kondenzačný – môžete ušetriť až 30 % plynu, čím sa vám znížia celkové náklady na vykurovanie. Ak odkladáte výmenu starého kotla za nový kvôli finančnej náročnosti – máme pre vás tiež jeden tip. Výmenu kotla môžete zrealizovať rýchlo a ľahko už aj prostredníctvom financovania formou splátok. Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.protherm.sk pod heslom „Financovanie kotlov Protherm“. A pokiaľ ide o prevádzkové náklady, úspory v domácnosti dosiahnete aj výberom vhodného inteligentného regulátora, ktorý bude šetriť za vás. Napríklad so smart regulátorom MiGo môžete docieliť viac úspor než s iným regulátorom tohto druhu, a to vďaka efektívnemu riadeniu systému presne podľa vašich zvyklostí a potrieb. Vykurovanie a ohrev vody si s ním nastavíte dokonca aj na diaľku cez internet – prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a aplikácie v smartfóne či tablete. Teplo doma a prípravu teplej vody budete mať na 100 % pod kontrolou, regulátor totiž prehľadne graficky vyhodnocuje spotrebu energie v domácnosti.

