Do Incheby sa v októbrových dňopch od 18. do 22. 10.2017 nasťahujú slovenskí a zahraniční výrobcovia a predajcovia nábytku, aby tisíckam záujemcov predstavili najnovšie trendy v zariaďovaní interiérov a ponúkli nábytok i doplnky rôznorodých interiérových štýlov. Veľtrh nábytku MODDOM prinesie okrem zliav až do výšky 30 % aj množstvo zaujímavých vychytávok. Súčasťou veľtrhu je už tradične aj výstava výtvarného umenia ART venovaná voľnému a úžitkovému umeniu – soche, maľbe, keramike, grafike, fotografii, drevu, sklu a všetkému, čo súvisí s umením.