Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára novú výstavu pod názvom Sedí to. Retro stoličky od známych slovenských dizajnérov z obdobia od 50. až do 80. rokov ožili v rukách študentiek z Ateliéru textilnej tvorby. Originálne tkané čalúnenia stoličiek privodia návštevníkom spomienky na dobové plagáty, reklamy, ale aj na populárny automobil Favorit a telovky zo spartakiády. Výstava Sedí to bude verejnosti prístupná v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave od 26. apríla do 7. júla 2017. Oplatí sa prísť pozrieť a zažiť troška nostalgie.

Trvanie výstavy: 26. 4. 2017 – 7. 7. 2017

Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava,

Otváracie hodiny: Po. – Pia. od 12.00 – 18.00 hod.