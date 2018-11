Drn. Stavba, ktorá plní účel a je iná

Projekt architekta Stanislava Fialu na rohu Národnej triedya Mikulandskej ulice v Prahe má všetko, o čom môže snívať moderná architektúra. Nápad, nadväznosť na históriu, otvorenosť ľuďom a prírode aj moderné technológie. Palác z ohýbaného skla, ktoré dodala spoločnosť Guardian Glass, sa v zadnom trakte ako kúzlom prepojil s barokovým Schönkirchovským palácom.

O voľný priestor v centre Prahy, na ktorom donedávna stálo iba prašné parkovisko, sa zaujímali investori, developeri aj študenti architektúry od roku 1966. Mesto pozemok predalo až v roku 2005. Architekt Stanislav Fiala musel pri ideovom projekte počítať nielen s barokovým palácom, ale aj so stavbou poisťovne Donau z polovice dvadsiatych rokov minulého storočia. Dnes to vyzerá, že Drn na Národnej triede stojí odnepamäti.

Cesty skla

Na splynutí Drnu so zástavbou z obdobia prvej republiky aj baroka má veľkú zásluhu sklo, ktoré tvorí základ fasády a premieta sa aj do átria. Kým sa ale sklo dostane na fasádu, predchádza náročným procesom, ktorého počiatky môžeme vystopovať až do 60-tych rokov dvadsiateho storočia. Vtedy Sir Alastair Pilkington vynašiel novú metódu výroby skla “plavením”. V sklárstve spôsobila doslova revolúciu. Myšlienka mu napadla pri umývaní riadu, keď videl plávajúci tanier na hladine a napadlo mu využiť rovnaký princíp pri výrobe skla. Jeho zámerom bolo vyrábať vysoko kvalitné sklo pre výklady obchodov, autá aj zrkadlá, pri ktorých bolo potrebné sklo bez optických nerovností. Jeho metóda sa stala novým priemyslovým štandardom, ktorý prevzala a inovovala aj americká spoločnosť Guardian Glass.

Sklárske technológie

Sklo sa taví pri teplote okolo 1600 stupňov Celzia a ako tavenina prichádza do približne 50 až 70 metrov dlhého cínového kúpeľa.

“Cín sa používa preto, lebo má v roztavenom stave väčšiu hustotu ako sklovina a umožňuje tak rozliatie, tvarovanie a pohyb (plavenie) skloviny po jeho povrchu v tejto časti výrobnej linky,” vysvetlil zástupca firmy Guardian v Českej republike Michal Hronský.

Drn na Národnej triede používa veľmi číre sklo, ktoré je navyše vybavené povlakom chrániacim pred tepelným slnečným žiarením. Do interiéru prepúšťa len približne 35 percent slnečného tepla, ale zároveň veľké množstvo denného svetla, pretože sklá majú minimálne zafarbenie. Predošlé generácie skiel absorbovali slnečnú energiu do farebne tónovanej hmoty skla, obmedzilo sa tým však okrem množstva tepla aj svetlo. Guardian využíva na povrchu číreho skla selektívne odrážajúce vrstvy z oxidov rôznych kovov. Takéto sklo odrazí väčšinu tepla do exteriéru a oveľa lepšie prepúšťa svetlo.

Nové fasády menia charakter budov

Presklená fasáda Drnu pôsobí medzi svojimi susedmi na Národnej triede prirodzene a elegantne. Zároveň znižuje náklady na osvetlenie a chladenie, čo ocení nejeden investor, ale aj budúci nájomcovia. Dom s ôsmimi nadzemnými podlažiami počíta s dvojposchodovou reštauráciou, galériou Zdeňka Sklenáře a s využitím priestoru na kancelárie.

“Je to pohľad, ktorý nikdy nezovšednie. Zo zelených terás, ktoré členia fasádu, vidíte bežný ruch Národnej triedy. Stojíte však pritom na chodníčku z neošetrených dosiek a rôznorodých travín, akoby vás preniesli niekam do Ánd,” popísal svoje dojmy pri prehliadke “Drnu” zástupca Guardianu Michal Hronský.