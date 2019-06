Elektrokotol – najjednoduchší spôsob vykurovania na Slovensku

Elektrická energia je pre domácnosti stále najdostupnejším energetickým zdrojom, oveľa dostupnejším než napríklad zemný plyn. Elektrické kotly preto predstavujú najjednoduchšiu možnosť pre vykurovanie bytov, rodinných domov či iných interiérov.

Elektrokotly momentálne zažívajú boom. Trend zateplenia budov (ich obvodových múrov, striech) a použitia kvalitných okien razantne znížil tepelné straty domov či bytových jednotiek.Tie už nepotrebujú toľko energie na vykurovanie ako kedysi, vďaka čomu klesli prevádzkové náklady a tento druh vykurovania sa stal cenovo oveľa dostupnejším.

Jednoduchá montáž

Rozumnou cenou, nenáročnou montážou a spoľahlivým fungovaním vyniká nový rad závesných elektrických kotlov Ray značky Protherm. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia im na veľtrhu Aquatherm v Nitre udelila ocenenie „Slovenský výrobok roka 2019“. Či už ide o rekonštrukcie alebo o novostavby, tieto zariadenia predstavujú veľmi jednoduchý, komfortný, bezpečný a takmer bezstarostný spôsob vykurovania. Ich ďalšou výhodou je fakt, že na odvod spalín im postačuje dymovod. Neprodukujú žiadne emisie, čo je výhodné aj pre ich použitie tam, kde sú časté inverzie a ohrozenia smogom. Vynikajú aj tým, že sú úplne tiché. Ich ovládanie je jednoduché a prehľadné.Vďaka novej technológii, ktorá zahŕňa nové spôsoby regulácie, sú zároveň aj šetrnejšie než staršie kotly tohto druhu. Majú totiž zabudované nové, zdokonalené vysokoúčinné čerpadlo s nízkou spotrebou elektrickej energie, ktoré veľmi rýchlo dodá teplo pre vaše radiátory či podlahové vykurovanie.

Vyrobené na Slovensku

Možností je mnoho, elektrický kotol Ray môžete skombinovať napríklad s externým zásobníkom na teplú vodu a zabezpečiťtým komfort teplej vody aj pre viacčlennú rodinu. V domácnosti určite oceníte praktické rozmery elektrokotlov Ray, vďaka ktorým sa zmestia do kuchynskej skrinky, do výklenku na chodbu či pod schodisko.Tieto kotly sú vyrábané priamo na Slovensku, vo výkonových radoch od 6 kW do 28 kW s možnosťou zapojenia do kaskády. Sú vhodným riešením vykurovania najmä pre oblasti, kde nie je dostupná plynofikácia, napríklad pre poľnohospodárske usadlosti, chalupy či chaty v horských oblastiach.

Ak v domácnosti dbáte na každodenné šetrenie a máte radi flexibilitu, najlepšou voľbou je elektrokotol Ray v kombinácii s inteligentnou reguláciou. Jednou z možností je smart regulátor MiGo, ktorý vám umožní ovládanie vykurovania na diaľku prostredníctvom internetu a aplikácie vo vašom smartfóne či tablete.

www.protherm.sk