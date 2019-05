Jasnejší interiér detskej izby, herničky či škôlky vďaka jednoduchej zmene

Osviežiť interiér detskej izby, herne v škôlke či kútika v materskom centre nemusí byť vôbec komplikované. Prečítanie knižky, ranné či poobedné prebúdzanie, aj rodinná oslava sa budú zdať ešte veselšie a to vďaka jednoduchej zmene, ktorú môžete urobiť. Pod kontrolou budete mať aj slnečné žiarenie. Nemusíte hneď maľovať, stačí siahnuť po vnútorných žalúziách, ktoré prinášajú množstvo moderných a originálnych riešení na mieru. A navyše za prijateľnú cenu.

Práve nadchádzajúce letné obdobie je ako stvorené na vynovenie interiéru. Nemusia to byť hneď náročné úpravy ako maľovanie či výmena celého nábytku. Hliníkové vnútorné žalúzie sú finančne nenáročné, preto sa hodia nielen do bytov, domov, ale tiež na tienenie priestorov v škôlkach, školách aj iných väčších priestorov. Vďaka širokej farebnej ponuke sa hernička či detská izba rozjasní a zmení zo strohého miesta na očarujúci kútik, v ktorom hračky ožívajú a nápady sa menia na vzrušujúce dobrodružstvo.

Najrozšírenejšie tienenie s množstvom benefitov

Na Slovensku sú vnútorné žalúzie najrozšírenejším spôsobom ochrany pred priamym slnečným žiarením. Najpoužívanejšie – hliníkové – sú vhodné nielen do plastových okien, ale tiež do drevených eurookien.

„Vnútorné hliníkové žalúzie predstavujú účinný spôsob tienenia a pohodlnú reguláciu svetla za priaznivú cenu. Ide o účinný spôsob protislnečnej ochrany, ktorý možno použiť do všetkých typov okien, či už sú to strešné okná, šikminy alebo iný neštandardný tvar. Vyberať je možné z rôznych farieb alebo siahnuť po lamelách s imitáciou dreva. V neposlednom rade je výhodou hliníkových žalúzií ich minimálna údržba a dlhá životnosť,“ sumarizuje všetky výhody tejto klasiky v tienení Filip Šimara, obchodný riaditeľ najväčšieho českého výrobcu tienenia CLIMAX a dodáva ešte jedno pozitívum: „Všetky vnútorné žalúzie je možné doplniť o bezpečnostnú poistku, ktorá sa postará o bezpečie vašich detí pri manipulácii so žalúziami.“

Okrem účinnej tieniacej funkcie a ochrany pre prehriatím interiéru v letnom období vnútorné žalúzie zabraňujú nežiaducim pohľadom zvonka. Vedia tiež výrazne ovplyvniť vzhľad interiéru – nielenže ho zatemnia, ale aj zútulnia či rozjasnia. Okrem toho sa jednoducho ovládajú a to manuálne, pomocou retiazky, šnúry alebo kľuky, no tiež motoricky – diaľkovým ovládačom.

Originálne riešenia na mieru

Kvalita prevedenia dokáže dodať žalúzii veľmi elegantný vzhľad, napríklad ak siahnete po širokej zaoblenej lište s krytkami. Ideálne tienenie pre veľké plochy umožňujú modely s rozšírenými lamelami a profilom, jednu žalúziu tak možno použiť až na plochu veľkosti 9 m2. U väčších plôch sú opatrené prevodovkou pre jednoduchšiu obsluhu.

„Všetky žalúzie v našej ponuke je možné vybaviť brzdou, ktorá umožňuje nastavenie výšky lamiel v akejkoľvek polohe bez potreby fixácie retiazky v držiaku. Navyše hornú aj spodnú lištu je možné vyrobiť farebne podľa priania zákazníka a zladiť ich tak s farbou rámu okna,“ radí Filip Šimara.

Rozhodnúť sa pre vnútorné žalúzie môžete na základe viacerých kritérií – funkcia tienenia, možnosti inštalácie a ovládania, dizajn, kvalita a cena. Záleží len na vás, aký trend si vyberiete, či zvolíte jemnejšie alebo výraznejšie farby. Podstatné je, aby ste sa cítili dobre a aby oči vašich detí žiarili radosťou.

TOP 5 BENEFITOV VNÚTORNÝCH ŽALÚZIÍ:

1. Pohodlná regulácia svetla

2. Veľký výber farieb

3. Cenová dostupnosť

4. Bezpečnosť formou poistky

5. Vhodné na všetky typy okien