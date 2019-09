Prajeme vám veľa teplej vody: Technológia Isodyn oslavuje 20 rokov

Do sprchy i vane dodá veľké množstvo teplej vody so stabilnou teplotou. Opätovne nahriať vodu dokáže v rekordne krátkom čase, aj pri súčasnom odbere z viacerých odberných miest v domácnosti. A to napriek minimálnym rozmerom zásobníkov.

To sú výhody technológie Isodyn 2, ktorá kombinuje prípravu teplej vody prietokovým spôsobom a zo vstavaných vrstvených nerezových zásobníkov. Je patentovaným vynálezom spoločnosti Vaillant Group, používa sa od roku 1999 a odvtedy prešla viacerými vylepšeniami. Osvedčila sa v domácnostiach po celom svete a tento rok oslavuje svoje 20. výročie.

Nadčasové riešenie

Dve kúpeľne v dome, pohodlie pri kúpaní i v sprche, dostatok teplej vody v kuchyni a zároveň príjemné teplo v interiéri. Priestorovo nenáročným riešením na splnenie týchto požiadaviek domácností je závesný kondenzačný kotol Protherm Tiger Condens (s energ. triedou A). U novostavieb i rekonštrukcií zavážia jeho praktické, malé rozmery. Tajomstvom jeho úspechu je práve technológia Isodyn 2 s dvomi zabudovanými zásobníkmi s celkovým objemom 42 l. Práve vďaka nej dokáže aj s minimálnym objemom zásobníkov zabezpečiť také množstvo teplej vody, ako zariadenie so samostatným veľkým zásobníkom. Umožňuje tiež jednorazový odber až 185 litrov (230 l pre verziu s výkonom 30 kW) teplej vody s teplotou 40°C. Po vyčerpaní rezervy v zásobníkoch dodáva teplú vodu ohrievanú prietokovo. Nové nahriatie zásobníkov dokáže následne uskutočniť v rekordne krátkom čase.

Oslávte to v sprche

Výnimočnosť technológie ilustrujú dva praktické príklady. V prípade bežného sprchovania so spotrebou 30-40 l vody (s teplotou 35-40 °C) dodá kotol Tiger Condens jej dostatočné množstvo iba prietokovým spôsobom, bez nutnosti čerpania zo zásobníkov. Pri kúpeli vo vani so spotrebou 150-200 l teplej vody okrem jej priameho ohrievania, dodá kotol dodatočné množstvo z rezervy v zásobníkoch. Ak bude rezerva vyčerpaná, dokáže vodu veľmi rýchlo dohriať do piatich minút.

Zásadné je, že aj pri veľkom odbere zostane teplota vody stabilná. Nestabilita teploty vody je totiž častý problém tradičných zásobníkov s rúrkovým výmenníkom i bežných vrstvených zásobníkov, čo v sprche, vo vani či pri bežnom umývaní rúk spôsobuje diskomfort. Dobrou správou je, že v systéme Isodyn 2 sa tento problém podarilo úplne eliminovať. Technológia svojim nastavením zároveň domácnosti účinne ochráni pred baktériami Legionelly.

20 rokov skúseností

Domácnosti si v súčasnosti môžu kotol Tiger Condens (verzie s výkonom 18 alebo 30 kW) objednať aj online, so zvýhodnenou cenou. Ľahko sa používa, má tichý chod a na stene zaberie len minimum miesta. Je priestorovo úsporný aj napriek tomu, že má zabudované dva 21 l zásobníky. Tie boli skonštruované tak, aby prinášali aj ďalšie výhody. V zásobníkoch nie sú zdroje tepla, vďaka čomu sa v nich neusadzuje vodný kameň. Vyrobené sú z nehrdzavejúcej ocele, nepotrebujú preto ochranné anódy proti korózii (ako bežné zásobníky teplej vody). Nutná nie je ani každoročná kontrola stavu ochrany zásobníka, čo výrazne zjednoduší servisné prehliadky kotla.

www.protherm.sk

www.protherm-online.sk