Stop stav na fotovoltiku je – zrušený!

Európska legislatíva zaväzuje Slovensko dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe energie v roku 2020. V roku 2017 však Slovensko vyrábalo z OZ len 11,5 percenta energie. Veľmi vážnym problémom pri plnení tejto úlohy bol tzv. „Stop-stav“ pripájania. Stop-stav pripájania nových zdrojov do distribučných energetických sietí platí na Slovensku od roku 2014, keď distribučné spoločnosti prestali pripájať do siete nové zdroje s kapacitou nad 10 kW. Oficiálnym odôvodnením je nedostatočná kapacita siete. Ministerstvo hospodárstva preto v stredu 27.2.2019 vyhlásilo tohtoročné kapacity na pripojenie zelených zdrojov v celkovom objeme 43 MW. Z nich tvoria 12 MW zariadenia, ktoré majú právo na doplatok. Zvyšných 31 MW bude priradených lokálnym zdrojom s kapacitou do 500 kW určeným pre spotrebu na mieste. Západoslovenská distribučná pokryje podľa agentúry SITA najväčšiu časť z vyhradenej kapacity – 13 MW. Stredoslovenská distribučná poskytne 10 MW a Východoslovenská distribučná 8 MW. Zostávajúcich 12 MW je určených pre zdroje podporené doplatkom a kapacita je rozdelená rovným dielom medzi tri regionálne distribučné sústavy. Ministerstvo odhaduje, že uvoľnená kapacita 31 MW pre lokálne zdroje umožní v tomto roku sprevádzkovanie 60 až 80 takýchto zariadení. Najväčší záujem očakáva zo strany podnikateľských subjektov, dominovať by mala fotovoltika.