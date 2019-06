TERRAN – aj v roku 2019 vás prekvapí novinkami!

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., výrobca betónovej strešnej krytiny značky TERRAN, je známa svojimi vysokokvalitnými výrobkami, ktoré patria k vyspelým produktom na trhu. Počas svojej existencie prešla viacerými dôležitými zmenami a rozšírila svoje portfólio, aby svojimi produktmi uspokojila čo najširšie spektrum zákazníkov.

Nová povrchová úprava TERRAN ClimaControl

V portfóliu značky TERRAN nájdete aktuálne šesť rôznych modelov strešnej krytiny v pestrej farebnej škále, ktoré sú chránené s povrchovou úpravou ColorSystem alebo EVO. Povrchová úprava ColorSystem zabezpečuje stálofarebnosť a lesk škridiel, kým EVO predstavuje najmodernejší spôsob úpravy a výrazným spôsobom predlžuje životnosť povrchovej úpravy. V tomto roku však spoločnosť Mediterran Slovakia uvádza na trh aj novú povrchovú úpravu s názvom ClimaControl, ktorá bude dostupná pri v dnešnej dobe veľmi populárnych krytinách Zenit značky Terran. Modely krytín s povrchovou úpravou ClimaControl odrážajú IR žiarenie spôsobujúce otepľovanie podkrovia, čo znamená až do 10 °C nižšiu teplotu v podkroví v porovnaní s tradičnými strešnými krytinami Terran. Tým vám ponúka hospodárne a pohodlné riešenie pre lepšiu klímu vášho domova.

Generon – nová generácia strešnej krytiny

Ďalšia novinka značky Terran je nové solárne riešenie, strešná krytina GENERON. Špeciálnym znakom solárneho riešenia Terran je, že solárne články sú integrované do jednotlivých strešných škridiel tak, že ich inštalácia a vzhľad sa zhodujú takmer 100-percentne s tradičnými strešnými krytinami – a to všetko tak, že pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená. Škridla Generon je estetické a ekologické riešenie bez kompromisov. Solárny článok integrovaný do strešnej krytiny je taká revolučná inovácia, ktorá poskytuje odbornú odpoveď na technologické výzvy 21. storočia.

Novinky na veľtrhu Coneco

Ak vašu pozornosť upútali vyššie uvedené novinky, môžete si ich pozrieť na veľtrhu Coneco v Bratislave v dňoch 27. – 30. 3. 2019 medzi 9:00 – 18:00 hod. Všetkých návštevníkov srdečne očakáva tým Terran v hale D.

www.terran.sk