V lete s pergolou o miestnosť navyše

Pobyt na čerstvom vzduchu, priamy kontakt so záhradou,zároveň bezpečie a pohodlie porovnateľné s interiérom – to sú dôvody, prečo si väčšina majiteľov zaobstará k rodinným domom aj pergolu. V lete totiž slúži ako ďalšia, takmer plnohodnotná izba. Čo pergole nesmie chýbať, aby ponúkla maximálny komfort, a to aj pri nepriaznivom počasí?

Dnešné pergoly môžeme porovnať s obytnými miestnosťami v interiéri. Najčastejšie plnia funkciu vonkajšej obývacej izby, ale tiež kuchyne, jedálne, detskej herne, posilňovne, pracovne a na odpoludňajší odpočinok zvládnu zastúpiť aj spálňu. Trendom je, aby taká pergola ponúkala maximálny komfort, a to pri čo najmenších nárokoch na údržbu. Ďalej musí zaistiť stabilitu a životnosť a tiež s domom ladiť po estetickej stránke. Slúžiť by potom mala nielen pri priaznivom počasí. Zohľadniť je ale vhodné aj požiadavky ochrany proti priamym slnečným lúčom v horúcich letných dňoch, teda zaistiť dostatočné tienenie. A v neposlednom rade je dobré myslieť aj na súkromie, ktoré musí dobre navrhnutá pergola poskytnúť.

Proti vetru aj zvedavcom

Pokiaľ potrebujete, aby bol priestor pergoly lepšie chránený pred slnkom, vetrom aj pred pohľadmi susedov, je možné ju vybaviť zvislými alebo bočnými clonami, ktoré sú jednoznačným trendom vo vonkajšom tienení.

V ponuke najväčšieho českého výrobcu tienenia CLIMAX nájdete širokú farebnú škálu látok aj konštrukcií týchto clôn, ktoré okrem praktických funkcií dodajú pergole moderný vzhľad a zároveň ju zútulnia. „Pri včasnom plánovaní spoločne s nainštalovaním pergoly možno vodiace lišty týchto clôn skryť do profilu pergoly, čistý vzhľad je tak maximálne zachovaný. Clony chránia aj pred teplom a odolajú vetru o rýchlosti až 90 km/h,“ upozorňuje Filip Šimara, obchodný riaditeľ CLIMAX.

Ponuka textílií, z ktorých sa clony zhotovujú, predstavuje pestrú paletu kvalitných materiálov odolných proti vyblednutiu i proti vode. Zvoliť môžete oi. textílie perforované, ktoré aj v stave „zatiahnuté“ umožnia vizuálny kontakt s okolím. Naopak dokonalé zatemnenie zaistia tzv. „blackout“ látky.

Moderná je hliníková

Architektúra rodinných domov sa posúva smerom k čistote a jednoduchosti, minimalisticky poňatá je tak aj moderná pergola. Pritom ale musí spĺňať požiadavky na stabilitu a životnosť. Všetky tieto náležitosti spĺňajú pergoly s konštrukciami z hliníkových profilov. Môžu stáť nielen voľne v priestore záhrady, ale byť aj čiastočne kotvené na stenu domu.

„Strechy pergol sú buď sťahovacie, alebo tvorené otočnými hliníkovými lamelami. Taká pergola vybavená vhodnými bočnými clonami chráni pred slnkom aj dažďom. Strešné lamely možno navyše pri vybraných pergolách, napr. u Med Twist, vybaviť vnútornou izoláciou pre zlepšenie tepelnej a zvukovej izolácie strechy, ktorá vďaka tomu pohltí až 70 % akustickej energie,“ dodáva Filip Šimara zo spoločnosti CLIMAX, ktorá ponúka aj kvalitné dizajnové hliníkové pergoly v rôznom prevedení.

Inteligentné vychytávky

Aj k pergolám dorazili moderné technológie. Ide hlavne o ovládanie, ktoré je možné i na diaľku pomocou inteligentných zariadení a aplikácií. Zodpovednosť ale môžete nechať aj na inteligentných senzoroch. Tie svetlá v pergole rozsvietia, keď sa stmieva, a zhasnú, keď pôjdete spať, stiahnu clony, pokiaľ slnko či vietor dosiahnu určitú intenzitu, a zase ich vytiahnu, keď slnko zapadne za obzor alebo prestane fúkať. Pokyny, podľa ktorých budú pracovať, samozrejme nastavíte podľa vlastných potrieb a prianí.

