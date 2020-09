Vyšší komfort bývania a zdravšia domácnosť s dotáciou

Máte doma strešné okná?Výborne, ste o krok bližšie k zdravšej domácnosti. Do domácnosti privádzajú dvakrát viac denného svetla ako fasádne a umožnia aj rýchlejšie a efektívnejšie vetrať. Nepotrebujú však po rokoch zmenu?

Jesenná dotácia na strešné okná od spoločnosti VELUX vám umožní strešné okná nielen výhodnejšie vymeniť za novšie, ale aj doplniť o príslušenstvo, ktoré vám vylepší komfort bývania. Získate tak nielen viac svetla, čerstvého vzduchu, ale aj pohodlie, a to všetko za menej peňazí.

Dostupná elektrifikácia

Pre zdravé vnútorné prostredie v domácnosti nestačí strešné okná len vlastniť. Čerstvý vzduch by ste mali cez nich pustiť do domácnosti aspoň dvakrát denne na 10 až 15 minút. Vedeli ste, že okná a rolety môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania? Výrobky so systémom VELUX INTEGRA® sú poháňané elektrinou, takže okná otvoríte, zatvoríte alebo zatienite komfortne pomocou diaľkového ovládania. Oplatí sa ich nainštalovať na zle prístupných miestach, ale nielen tam – určite oceníte aj dažďový senzor, ktorý okno automaticky zatvorí hneď, keď začne pršať.

Ak elektricky ovládané okná nevlastníte, je možné diaľkové ovládanie jednoducho a rýchlo nainštalovať dodatočne. Modely strešných okien VELUX s horným ovládaním je možné doplniť o cenovo dostupnú sadu, ktorá zabezpečí ich elektrifikáciu. Doplnková sada je k dispozícii nielen v elektrickom, ale aj solárnom variante, ktorý si nevyžaduje prívod elektrickej energie. To ocenia najmä majitelia strešných okien, ktorí pri ich inštalácii nad elektrickým ovládaním neuvažovali alebo u nich nie je možné elektrinu k oknám priviezť.

Dokonalý komfort s dotáciou

Najmodernejšie technológia už však zašli aj ďalej ako k elektrickému ovládaniu. Zdravé vnútorné prostredie dosiahnete vďaka inteligentnému systému VELUX ACTIVE bez toho, aby ste museli myslieť na to, či treba vetrať alebo tieniť. VELUX ACTIVE je možné hneď pripojiť k elektricky ovládaným strešným oknám a roletám z radu VELUX INTEGRA®. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá inštalácia (jednotku kontroly vnútornej klímy možno nainštalovať bez akejkoľvek odbornej pomoci) a teraz navyše aj výhodná cena.

Jesenná dotácia spoločnosti VELUX je odstupňovaná: od 40 € za nákup ručne otváraného okna VELUX, 80 € za diaľkovo ovládané okno VELUX INTEGRA® až po zostavu inteligentného okna s balíčkom VELUX ACTIVE s celkovou úsporou až 100 €. Dotácie môžete čerpať aj v prípade, že už strešné okno VELUX máte a nepotrebujete ho vymeniť za nové, len ho pre svoje väčšie pohodlie chcete premeniť na diaľkovo ovládané. V tomto prípade môžete pri oknách vyrobených od roku 2013 počítať s dotáciou 40 € na kúpu dodatočného motora (s elektrickým alebo solárnym napájaním). Ďalších 20 € dostanete späť za nákup inteligentného automatického ovládania strešných okien a roliet VELUX ACTIVE.

Výhodne nakupovať môžete od 1. septembra do 31. októbra 2020. Podmienkou je zaregistrovať sa do konca septembra na stránke www.viacsvetla.sk , kde nájdete aj kompletné podmienky akcie a návod, ako pri zakúpení strešných okien VELUX postupovať.